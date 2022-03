Prefeitura de Salgado entrega enxovais através do Projeto ‘Ser Mãe’

As futuras mamães salgadenses aguardam seus bebês com o enxoval para acomodá-los. A Prefeitura de Salgado, por meio da Secretaria Municipal de Assistência Social, realizou a entrega dos kits às gestantes na última terça-feira, 15 de março.

As mulheres são acompanhadas pelo Serviço de Proteção e Atendimento Integral à Família (PAIF) e foram beneficiadas com mais uma entrega do Benefício Eventual – Auxílio Natalidade, em forma de kits de enxovais. A equipe técnica do Centro de Referência de Assistência Social (CRAS).

A ação já beneficiou muitas mulheres contempladas pelo projeto Ser Mãe. É uma forma de garantir mais dignidade tanto às mães quanto aos bebês que vão crescer com dignidade. Além disso, as futuras mamães em situação de insegurança alimentar e nutricional também receberam o auxílio cesta básica.

Ascom – Prefeitura de Salgado