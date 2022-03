Procon  orienta consumidores sobre mutirão de negociação de dívidas no município de Aracaju

Em continuidade às ações em alusão ao Dia do Consumidor, o Programa Municipal de Proteção e Defesa do Consumidor (Procon Aracaju), que integra a Secretaria da Defesa Social e da Cidadania (Semdec), orienta consumidores sobre a oportunidade de negociação de dívidas com instituições financeiras.

O órgão se soma à iniciativa da Federação Brasileira de Bancos (Febraban), com a Secretaria Nacional do Consumidor e demais parceiros, para auxiliar os consumidores que desejem aproveitar as condições especiais proporcionadas pelo Mutirão que será realizado até o dia 31 de março.

Conforme explica o coordenador do Procon Aracaju, Igor Lopes, as negociações podem ser feitas diretamente com os bancos e agências financeiras participantes da campanha, mas também utilizando a plataforma consumidor.gov.br. “Além disso, nossas equipes estão preparadas para atender os consumidores que possam ter dificuldade de acesso ou de utilização da plataforma”, frisa.

Esse atendimento será realizado mediante agendamento prévio, por meio do site agendamento.procon.aracaju.se.gov.br ou através do SAC 151, e seguirão o planejamento de atividades do órgão. “Então, se faz necessário que o consumidor agende o dia e horário para atendimento na sede do Procon Aracaju”, pontua Igor Lopes.

O mutirão de negociação e orientação conta com a participação de mais de 160 bancos e financeiras, de todo o país. É possível negociar dívidas relacionadas a cartão de crédito, cheque especial, crédito consignado e demais modalidades de crédito, com exceção de contratos que tenham bens dados em garantia (veículos, motocicletas e imóveis) ou que estejam com as parcelas em dia.

“Essa é uma importante oportunidade para que o consumidor retome seu poder de compra e saia do status de endividamento”, acrescenta o coordenador do órgão municipal de proteção e Defesa do Consumidor em Aracaju.

Canais de atendimento

Os consumidores que desejarem sanar dúvidas podem entrar em contato com o Procon Aracaju por meio dos canais oficiais de atendimento, que são o SAC 151 ou o número telefônico 3179-6040, em dias úteis, de segunda a sexta-feira, das 8h às 13h.

