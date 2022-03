Shoppings RioMar Aracaju e Jardins estarão abertos no feriado

No aniversário da capital sergipana, as operações de alimentação e lazer funcionam das 12h às 21h e demais lojas, das 14h às 20h

Na quinta-feira, 17 de março, data em que Aracaju celebra 167 anos, os shoppings RioMar e Jardins irão funcionar em horário especial. Os restaurantes, praças de alimentação e operações de lazer abrem das 12h às 21h; lojas e quiosques, das 14h às 20h. Os cinemas e hipermercados operam de acordo com os horários das redes GBarbosa e Cinemark.

Atendimento online

As plataformas de compras digitais, Shopping Jardins Online e RioMar Aracaju Online, funcionam conforme o horário dos shoppings, atendendo a todos os bairros de Aracaju e algumas regiões de Nossa Senhora do Socorro, São Cristóvão e Barra dos Coqueiros. O frete é grátis na primeira compra ou nos pedidos acima de R$100. O prazo de entrega das refeições é de uma hora e até um dia útil para os produtos.

Lazer

Durante o feriado, o passeio pelo Shopping Jardins fica ainda mais divertido com as atrações do Cinemark, Sweet Play, os carros elétricos da KidsCar, as brincadeiras do Parque Circo Tac Tacs (Praça de Eventos Ipê) e do Jump Around (Estacionamento D).

No RioMar Aracaju, as famílias curtem a diversão no Navio Pirata (Praça de Eventos Rio), exposições RioMar & Vento (Praça de Eventos Mar) e Aracaju Cantos e Encantos, apresentações do Canto da Sereia (às 14h, 16h e 19h) e Feira da Mulher Empreendedora, além da programação do Cinemark, Game Station, Balacobaco e carrinhos elétricos da KidsCar.

Da assessoria

Foto: Divulgação