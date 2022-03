Trabalho pela unidade

Diógenes Brayner – [email protected]

Momento de muita agitação na política, principalmente com indefinições sobre situação partidária, em que há dúvida em relação às condições das siglas, para eleger deputados federal e estadual, e manter os que tentam reeleição. Alguns cálculos não batem certo e o partido com maior força eleitoral fará no máximo dois parlamentares. A tendência de renovação é alta e a possibilidade de frustração começa a desanimar candidatos, que são lideranças reconhecidas, mas não vêem chances de se manter na Câmara Federal ou nas Assembleias Legislativas. A troca de partidos decorre da insatisfação dentro da sigla, ou como expectativa de chance de se manter parlamentar ou chegar lá pela primeira vez.

A base aliada ao governador Belivaldo Chagas (PSD) decidiu que o pré-candidato ao governador será o deputado federal Fábio Mitidieri (PSD) e que a partir de agora é trabalhar para assegurar a unidade do bloco, além de atuar na montagem de chapas que mantenham a aliança coesa e saia até mais fortalecida, mesmo com uma fase de aparentes insatisfações, natural quando o processo é realizado dentro de uma característica que revele transparência e estrutura democrática, sem imposições ou pressões que joguem contra a parede opções para escolha. Num sentimento do tipo é absolutamente natural que alguém se exponha como prejudicado, porque isso faz parte de um jogo que naturalmente leva à insatisfações.

O prefeito Edvaldo Nogueira (PDT) deixou claro sua mágoa e mostrou motivos para se sentir injustiçado em razão do que expôs para colocar seu nome à disposição de toda a base, além de expor boas colocações nas pesquisas. Edvaldo, entretanto, deixa claro que isso não o impede de aceitar a decisão exposta e que continuará no bloco, mantendo seu trabalho intenso à frente da Prefeitura de Aracaju e que continuará absolutamente entrosado para eleger o nome do bloco político que integra há vários anos, fazendo a sua parte para sua manutenção, dando total apoio ao nome escolhido do deputado federal Fábio Mitidieri.

Já o ex-governador Jackson Barreto não se manifestou em relação a deixar para mais adiante a indicação do vice-governador e senador que formariam a chapa. Mas, deixou claro que não concordou. Tem se manifestado inclusive sobre isso, mas sua preocupação maior é com o seu partido, o MDB, que está em processo de mudança regional. Foi a Brasília e não gostou do que ouviu da cúpula do partido, mas se animou ontem ao receber a visita da presidente do PCdoB, Luciana Santos – vice-governadora de Pernambuco – que fez convite direto a JB para filiar-se ao partido, como ele próprio já havia se manifestado antes. Não houve definição de troca de legenda, mas até 30 de março tomará decisão, dependo do trabalho em que ele não seja vetado.

O pré-candidato a governador, Fábio Mitidieri, junto com o governador Belivaldo Chagas, arregaçam as mangas e trabalham para manter o bloco unido, junto com outras lideranças que concordaram com a indicação. Mitidieri quer assegurar a unidade absoluta, conquistar novos aliados e somar todos em uma aliança ampla que pense em um Sergipe, que se dedique ao crescimento econômico e social, em um momento de ampla dificuldade que terá de ser vencida pelo desejo dos que querem o mais digno para um povo que faz o Estado.

PCdoB convida Jackson

A presidente nacional do PCdoB, vice-governadora de Pernambuco Luciana Santos, esteve ontem em Aracaju, para fazer um convite ao ex-governador Jackson Barreto a filiar-se à legenda.

*** O encontro foi em casa de Jackson Barreto, onde os dois almoçaram, e a conversa girou sobre a troca de partido, mas não ficou nada definido.

*** Várias lideranças do PCdoB, de todo o Brasil ligaram para JB durante o encontro, mas ainda não ficou definido. Porém há muitas chances.

Faz visita a Eliane

Luciana Santos e Jackson Barreto terão novos encontros, para uma definição dentro de mais alguns dias. Ficou em stand by e a mudança de troca de partido é possível.

*** Ainda em Aracaju, a presidente do PCdoB fez uma visita à vice-governadora Eliane Aquino (PT), pré-candidata à deputada federal.

*** No início da tarde Luciana esteve com o prefeito Edvaldo Nogueira, ex-filiado ao PCdoB, colocou o partido à sua disposição e disse que estará ao seu lado em quaisquer circunstâncias.

Não gostou da conversa

Na terça-feira, Jackson Barreto esteve em Brasília para tratar sobre o MDB. Foi recebido em casa pelo presidente Baleia Rossi e também por Isnaldo Bulhões, em sua residência.

*** Entretanto, Jackson não gostou da conversa que teve com os dois, porque sentiu que o MDB está sendo preparado para ser entregue ao deputado federal Fábio Henrique.

*** Jackson disse que pretendia o MDB com o grupo que está e se mostra preocupado com a candidatura à reeleição do presidente da Alese, Luciano Bispo, porque a sigla sequer tem chapa para deputado estadual.

*** Ainda ontem, no final da tarde, o senador Renan Calheiros (MDB-AL) ligou para Jackson sobre essa questão do MDB e apelou para que ele permanecesse na legenda.

Não há risco

Edvaldo Nogueira deixou claro, ontem, que “não há risco dele deixar o grupo” e acrescentou: “se eu quisesse provocar uma dissidência sairia da reunião no momento que não fosse o indicado”.

*** Acha que houve equívoco na escolha e que a chapa proposta por ele seria “Edvaldo governador e Mitidieri vice, mas não foi aceita e continuaremos juntos”.

*** – Agora vou trabalhar para manter a unidade do grupo, admitindo que são naturais posições diferentes na escolha de um nome em que quatro concorrem.

Fábio é amigo

O prefeito Edvaldo Nogueira disse que Fábio Mitidieri é seu amigo, tenho respeito pela trajetória política dele “e apenas demonstrei indignação por não ser o escolhido”.

*** Disse ainda que Fabio Mitidieri deve agora trabalhar na construção de toda a chapa, buscando o entendimento para escolher os nomes do vice e do senador, dentro de uma formação que não provoque ruptura.

Laércio para o Senado

O deputado federal Laércio Oliveira (PP) já comunicou à cúpula do partido que não será candidato à reeleição e que pensa no Senado Federal, através da escolha do bloco político que integra em Sergipe.

*** A base aliada ainda não definiu os candidatos a vice-governador e ao Senado. Três nomes tentam a maioria da base: Laércio, Jackson Barreto e André Moura.

Valmir vai definir

O ex-prefeito Valmir de Francisquinho (PL) viaja dia 28 a Brasília e retorna dia 30, quando anunciará oficialmente sua pré-candidatura a governador nas eleições deste ano.

*** Francisquinho se baseia nas pesquisas que lhe colocam em boa posição como candidato e diz que o voto para presidente será naquele que for melhor para o Brasil.

Anúncio de candidatura

Francisquinho está conversando com lideranças partidárias e pode fazer composição com o Podemos, com o Patriota e outros partidos que possam formar um bloco para promover as mudanças.

*** Para ser vice o nome mais cotado é o da vereadora Emília Corrêa, “mas também pode ser Daniele Garcia ou o ex-prefeito José Franco”.

Bosco fica no PL

O deputado federal Bosco Costa se mantém no Partido Liberal no momento. Dar-se bem com a direção do PL e diz que só trocaria de sigla com a garantia de que seria reeleito.

*** Bosco admite que a dificuldade de formação de chapas é de todos os partidos e não adianta “trocar só por trocar”.

*** Disse que tem conversado com várias lideranças do Estado e fora dele, mas até o momento nada está definido: “tudo acontecerá entre os dias 30 deste mês a 02 de abril”.

Medalha a Raymundo

O jornalista Raymundo Luiz recebe hoje a Medalha do Bicentenários de Emancipação Política de Sergipe, em cerimônia a ser realizada hoje às 19 horas, Teatro Tobias Barreto, quando serão comemorado os 20 anos do teatro.

*** Raymundo foi escolhido por opção do governador Belivaldo Chagas, a presidente da Fundação de Cultura e Arte, Conceição Vieira pela comissão do Bicentenário de Sergipe.

Desespero do povo

O senador Rogério Carvalho (PT) informa que o vice-presidente Mourão diz que a questão do preço do petróleo é histeria.

*** – Não, vice-presidente! É o desespero de um povo que já não consegue mais sequer colocar comida no prato.

*** Rogério acrescenta: “E advinha? O desgoverno Bolsonaro do qual o senhor faz parte é o maior responsável por essa tragédia”.

