Tribunais de Contas de Sergipe e Alagoas definem ação pedagógica voltada a gestores públicos

Após quase sete anos desde a sua última edição, o projeto TCE Itinerante interestadual voltará a ser realizado ao final do próximo mês de maio. Os detalhes da ação foram debatidos nesta quarta-feira, 16, quando o conselheiro Flávio Conceição, presidente do Tribunal de Contas do Estado de Sergipe (TCE/SE), recebeu a visita do presidente da Corte de Contas alagoana, conselheiro Otávio Lessa.

Conforme ficou definido, a ação pedagógica deverá ocorrer nos municípios de Canindé de São Francisco (SE) e Piranhas (AL), em formato híbrido, com participantes presentes no local do treinamento, mas também virtualmente. Já o público-alvo será composto por gestores e servidores públicos dos municípios situados no alto sertão dos dois estados.

“Tivemos um encontro muito produtivo com o conselheiro Otávio Lessa onde pudemos avançar nos detalhes deste importante trabalho conjunto que certamente vai contribuir para a melhoria das gestões públicas nos dois estados”, afirmou o conselheiro Flávio Conceição.

A recepção ao conselheiro alagoano foi acompanhada pelo conselheiro Carlos Pinna, que presidia o TCE quando houve a última edição do encontro interestadual e foi o intermediador desta retomada. A conselheira Angélica Guimarães, os conselheiros substitutos Rafael Fonsêca e Alexandre Lessa, e o diretor da Escola de Contas (Ecojan), conselheiro aposentado Carlos Alberto, também presenciaram a agenda que encaminhou a realização do novo encontro.

“Essa parceria é fundamental para este novo momento que estamos vivendo em meio a uma pandemia; precisamos que os gestores entendam que o Tribunal está junto deles, querendo passar toda a parte técnica, das mudanças das leis, ou seja, ser um grande parceiro dos jurisdicionados”, destacou o presidente do TCE de Alagoas.

De acordo com o diretor da Escola de Contas, a programação já está sendo elaborada e incluirá temas técnicos de interesse das administrações públicas. “Cuidaremos de temas que interessam aos gestores e acredito que quem participar vai se enriquecer culturalmente e como gestor vai melhorar seus conhecimentos para melhor aplicar os recursos públicos”, concluiu o conselheiro aposentado Carlos Alberto Sobral.

Fonte e foto assessoria