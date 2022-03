Vereador Binho visita sede da APAE em Nossa Senhora do Socorro

Na manhã desta quarta-feira, 16, a convite da coordenadora Ilzane Santos, o vereador Binho (PMN) visitou a sede da Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais (Apae), no município de Nossa Senhora do Socorro para conhecer de perto os serviços oferecidos pela instituição.

O vereador foi recebido pelos alunos, que fizeram uma roda de capoeira, sob a orientação do Mestre Papuá., tocaram músicas. Binho participou da roda tocando berimbau e relembrou os tempos que praticava capoeira. “É muito bom ser recebido com essa alegria, por esses alunos especiais e ver como a prática da capoeira ajuda no desenvolvimento deles”, comentou o vereador.

Durante a visita, guiada pelo presidente Edimo Mangueira, Binho conheceu as dependências da instituição, os serviços ofertados aos usuários e as salas onde acontecem as sessões fisioterapia, atendimento psicológico, aulas de música, artes, alfabetização, entre outras.

A Apae oferece atividades elaboradas e aplicadas, que são oferecidas com muita atenção e carinho pelos servidores e voluntários da instituição.

“Dentre os serviços ofertados, um que tem grande relevância é o de fortalecimento de vínculos feitos com as famílias dos alunos, por meio de reuniões e passeios. Isso ajuda no desenvolvimento integral e melhora da qualidade de vida das pessoas deficientes”.

A APAE existe há mais de 50 anos, e é uma instituição sem fins lucrativos que atua prestando serviços e apoio à família, direcionada à melhoria da qualidade de vida e inclusão da pessoa com deficiência e à construção de uma sociedade justa.

A instituição vive de doações, do trabalho de voluntários e do financiamento de projetos por parte do município e Estado. Com a chegada da pandemia, a instituição sofreu grandes perdas, o que acarretou na diminuição no número de pessoas atendidas. “A pandemia nos trouxe muitas dificuldades. Até o início de 2020 eram atendidas 120 famílias, mas agora atendemos pouco mais de 60, devido às nossas limitações”, lamentou a coordenadora Ilzane.

Binho chamou atenção para a importância das doações recebidas pela instituição para sua manutenção.

“Devemos realizar doações e ajudar na manutenção dessa instituição que assumiu um papel que faz a diferença na vida das pessoas atendidas e que tanto precisam, oferecendo um atendimento especializado e múltiplo, auxiliando no desenvolvimento e melhoria da sua qualidade de vida. Além do trabalho social e de orientação das famílias”, ressaltou.

Fonte e foto assessoria