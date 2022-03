Vereadora denuncia violência policial contra Ocupação Valdice Teles

Na manhã desta quarta-feira, 16, a vereadora Linda Brasil (PSOL), ocupou o Pequeno Expediente para denunciar mais uma ação truculenta do Estado contra o Movimento dos Trabalhadores/as Sem Terra (MTST). Durante a noite da última terça-feira, 15, a polícia militar invadiu a Ocupação Valdice Teles e efetuou disparos.

“Eu quero falar de uma situação que ocorreu nessa madrugada, algo que acontece com recorrência, porque o MTST denunciou uma ação policial ilegal que aconteceu na Ocupação Valdice Teles, que deixou um jovem morto e coordenadores do movimento presos. Tinham três pessoas desaparecidas, que foram encontradas, e diversos moradores feridos, espancados, e o profundo desespero entre os ocupantes, que são trabalhadores e trabalhadoras, cujo o direito constitucional à moradia digna é negada todos os dias, enquanto o Estado se apresenta apenas como aparato repressor através da Polícia Militar do Estado de Sergipe, e da Tropa de Choque”, denunciou.

A parlamentar compartilhou com os presentes a nota do movimento, que relata que a polícia invadiu os abrigos das famílias a tiros, enquanto as crianças brincavam no pátio. Atualmente, a Ocupação abriga mais de 350 famílias, a ação policial aconteceu sem mandado e sem justificativa.

A parlamentar reforça a importância do Governo do Estado e da Polícia Militar se pronunciar a respeito dessa violência. “A gente repudia essa ação, porque a luta por moradia é um direito constitucional”, declarou.

Segurança Pública

Em aparte na fala do vereador Cícero, a vereadora fez um apelo para que seja revista a estrutura da Segurança Pública e o modus operandi, que continua fazendo pessoas pobres e negras vítimas na guerra às drogas.

“É importante revermos esse modelo de Segurança Pública de caça às drogas, sem fazer um trabalho de inteligência para a gente realmente buscar quem são os responsáveis por esse momento difícil que estamos vivenciando, porque o que aconteceu ontem no Bairro Santa Maria, na Ocupação Valdice Teles, é uma criminalização da pobreza, dos movimentos sociais que se organizam na luta por moradia, então precisamos unir os setores, educação, saúde, segurança pública, para que a gente possa rever esse modelo e lutar por justiça social, somente assim vamos diminuir a violência”, ressaltou.

Por Laila Oliveira.