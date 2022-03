Boxes do novo Terminal do Mercado entram em funcionamento

Na manhã desta sexta-feira, 18, a Prefeitura de Aracaju, por intermédio da Empresa Municipal de Serviços Urbanos (Emsurb), fez a entrega das chaves dos espaços de comercialização do Terminal de Integração Manoel Aguiar Menezes, novo Terminal do Mercado.

Após a assinatura do Termo de Entrega, ocorrida no local, os 24 boxes passaram a ser ocupados pelos ambulantes que, por meio de sorteio realizado anteriormente pela Emsurb, se tornaram permissionários da Prefeitura.

“Os contemplados com os espaços atuavam no terminal, mas na informalidade. Agora, regularizados, passam a desfrutar de ambientes exclusivos e organizados”, ressalta o presidente da Emsurb, Luiz Roberto Dantas.

Para os novos permissionários, o momento é de expectativa e alegria. “Estou muito feliz e não é pouco. Agora vou puder vender meus produtos em um lugar bonito, arrumado e seguro”, frisa Josefa Santana, que há seis anos comercializa bolos, salgados e café na região.

Assim como ela, os demais permissionários estavam contando os dias para a inauguração do terminal e início do funcionamento dos boxes. “Estou emocionada em ver esse terminal tão lindo. E feliz e otimista em saber que aqui vou poder negociar tranquilamente e tirar o sustento da minha família”, diz a permissionária Janeneide Rodrigues.

“Hoje é um novo recomeço. Agora não vou precisar mais levar e trazer de volta, todos os dias, para casa as minhas mercadorias. O que vai diminuir bastante o custo com transporte e estacionamento”, conta Nazaré Cristina, que há uma década atua como ambulante de acessórios no terminal.

Com a chave em mãos, o jovem permissionário João Marcos se mostrou grato por poder comercializar nos novos boxes. “A felicidade é grande que não sei como expressar. Estou com a esperança de dias melhores. Por isso, a palavra é gratidão”.

Foto: Felipe Goettenauer