Com chegada de empresa no município, “mais de 100 famílias vão poder trabalhar”, diz prefeito

O prefeito de Ribeirópolis, Rogério Sobral (PL), concedeu entrevista na tarde desta sexta-feira (18), onde utilizou a oportunidade para comemorar realizações da sua gestão no município, como o combate ao desemprego com a chegada de empresa que já se prepara nas instalações para funcionamento, pavimentações, novas ruas, campeonato de futsal, iluminação pública em LED e inauguração da praça da Igreja Matriz. A entrevista aconteceu para o programa Radar 93.

Diante dos índices de desemprego que foi uma das causas mais afetadas pela pandemia da covid-19, segundo Rogério Sobral, foi o que o motivou a buscar uma solução para a geração de emprego.

“Serão mais de 100 famílias com oportunidade de trabalhar na fábrica que se encontra em preparação para o início dos trabalhos. Nossa equipe já disponibilizou máquinas, caçambas, mão-de-obra, pois o retorno virá em breve para o nosso povo de forma direta e indireta de modo a fazer a economia local movimentar”, comemorou o prefeito.

Em seguida Rogério explicou sobre a substituição da iluminação pública pelas lâmpadas de LED. “Essa troca vai proporcionar o que há de mais moderno e economia nas contas de energia da Prefeitura. Tenho muito orgulho de finalmente ver este projeto se concretizando, fruto de um longo planejamento e dedicação da minha equipe, que começou no bairro Boa Esperança, mas logo chegará a toda cidade”, destacou o gestor.

Campeonato de Futsal “Dito de Saracura”

Durante a entrevista Rogério também demonstrou satisfação pelo campeonato de futsal que foi idealizado no intuito de incentivar o esporte e economia da localidade com jogos às terças e quintas, vem surpreendendo as expectativas de todos os envolvidos.

“O movimento da competição, sem dúvida, é positivo para impulsionar a economia do município, que vem se recuperando da Pandemia da Covid-19, como também serve de incentivo para os nossos atletas a acreditarem no esporte e proporcionar lazer à população, que tem lotado o nosso ginásio a cada edição do evento”, contou.

Para finalizar, o prefeito revelou que irá surpreender os ribeiropolenses com uma surpresa na entrega da praça da Igreja da Matriz que se encontra em revitalização, mas que ainda não pode revelar. “Ao que tudo indica será entregue no mês de maio, uma data antes da previsão, e estamos pensando nesta inauguração da melhor forma”, concluiu Rogério Sobral.

