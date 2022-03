Enfermagem é a maior força de trabalho na Saúde

O enfermeiro atua desde a atenção primária à captação de órgãos

“Estamos presente em 100% dos serviços de saúde e somos a maior força de trabalho nesta esfera”, revela o enfermeiro e professor da Universidade Tiradentes (Unit), Bruno de Andrade Silva. A origem da palavra enfermagem deriva do latim infirmus e remete ao ato de tratar dos enfermos.

De acordo com o professor Bruno, as áreas nas quais o enfermeiro pode atuar são inúmeras, mas estão sempre ligadas ao cuidado com o outro. Atuamos desde as consultas na atenção primária, atividades de educação em saúde, gestão de secretarias municipais de saúde, gestão de hospitais, assistência à população de rua, assistência em UTI´s, centro cirúrgico, captação de órgãos para doação, dentre outras”, explica.

“O papel do enfermeiro está ligado ao cuidado no sentido mais amplo do termo. Ser enfermeiro é ser responsável pelo cuidado, a partir das múltiplas dimensões do ser. É ter a capacidade de planejar uma assistência baseada em evidências e ter empatia na realização de suas ações”, acrescenta o professor.

Aos profissionais da enfermagem são confiadas a assistência ao paciente, monitoramento de indicadores de qualidade da saúde, gestão de equipes; e atua na promoção, prevenção, diagnóstico, tratamento e reabilitação da saúde do indivíduo, família e comunidade. Mas, para exercer esses papéis, precisa desenvolver algumas competências.

“Podemos citar o comprometimento com a saúde, capacidade de tomar decisões, boa comunicação, organização, saber trabalhar em equipe, lidar bem com emoções e saber liderar”, exemplifica.

Graduação

Fazer um curso superior em enfermagem possibilita o desenvolvimento dessas competências e habilidades aos futuros profissionais, que terão um diferencial técnico-científico para atuar no mercado de trabalho.

“O curso da Universidade Tiradentes dispõe da melhor estrutura de laboratórios do estado, além disso o corpo docente é extremamente preparado e preocupado com a formação. Nossos professores em sua maioria são mestres e doutores, todos com experiência de prática profissional, muitos ainda na linha de frente”, afirma Bruno.

Já no segundo ano de curso, o aluno da Unit participa de estágios práticos em ambientes de assistência à saúde, como Unidades Básicas de Saúde (UBS), hospitais, centros de referência e outros. Desta forma, o estudante pode aprimorar seu conhecimento prático clínico-assistencial e gerencial. “Aliado a tudo isso, o curso possui foco na ligação teoria-prática, oportunizando ao discente, aplicar os conhecimentos teóricos no embasamento da prática. Ser egresso da UNIT, é um grande diferencial no enfrentamento do mercado de trabalho”, conclui.

Asscom Unit