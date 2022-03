Homem de 29 anos é assassinado por amigo de infância por ciúmes da ex-companheira

Um homem identificado como Wandesson Leite dos Santos, de 29 anos, foi assassinado a tiros no inicio da noite desta sexta-feira (18), no bairro Siqueira Campos, em Aracaju.

A motivação do crime seria ciúmes e as informações passadas pelos policiais que atenderam a ocorrência são de que o autor do crime teria afirmado que matou o amigo por ciúmes, e que e a ex-companheira do suspeito estaria se relacionando com a vítima.

O suspeito teria ido até o local do crime e disparou diversos tiros contra a vitima que morreu no local. O suspeito foi preso em flagrante pela Polícia Militar.

O Instituto Médico Legal (IML) informou querecolheu o corpo.