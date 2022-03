Pré-Caju: Fabiano Oliveira confirma festa para novembro 2022

Criado no ano de 1992, o Pré-Caju, uma das maiores prévias de carnaval do país, será realizada em novembro, segundo informações passadas pelos organizadores do evento nesta sexta-feira (18). O evento seria retomado em 2020, o que não ocorreu por conta da pandemia.

O vereador e empresário Fabiano Oliveira, um dos organizadores do evento disse que “o modelo seguiria tendo o Camarote Aju com sua programação no dia 4, na sexta-feira, e no sábado e domingo, com horário determinado, começando às 14h, teríamos os desfiles dos blocos, saindo da Passarela do Caranguejo até o Farol da Coroa do Meio, indo até as 23h. Seriam quatro blocos, com o trio de pipoca fazendo a abertura do evento. Contaremos com uma pista para o bloco, outra para a pipoca, e vendedores ambulantes no canteiro central. Vamos trazer alegria de volta à população sergipano”.

Ao todo, a festa deverá ter seis trios por dia. A organização do evento prevê fazer o lançamento oficial do evento no próximo dia 6 de maio.

Fabiano explicou que o evento foi projetado para um momento oportuno, o pós-eleições e melhora dos índices sobre a pandemia. A articulação conta com o apoio logístico da Prefeitura de Aracaju, com o ordenamento dos vendedores ambulantes, trânsito e limpeza, e do Governo do Estado, com a atuação da Polícia Militar para garantir segurança aos foliões durante a festa.

Foto divulgação