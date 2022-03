Rogério diz que é hora de devolver ao povo um Brasil respeitado

Junto com Lula, durante o evento de filiação do ex-governador do Paraná Roberto Requião ao Partido dos Trabalhadores, nesta sexta-feira (18) em Curitiba, o senador Rogério Carvalho fez um discurso empolgado em defesa do resgate de um Brasil de amor, de gratidão e que seja respeitado no mundo inteiro

“O Brasil, um país amado, um país querido no mundo inteiro, um povo querido, um povo que era conhecido por seu lado amistoso, por ser um povo alegre, eles transformaram o Brasil em um país triste, em um país com gente que só quer manifestar o ódio e que passa o tempo defendendo o ódio, cuja principal pauta no Congresso é arma”, afirmou.

O parlamentar sergipano declarou ainda que vai ser Lula quem vai trazer esse Brasil de sonhos e de esperança de volta.

“Chegou a hora da gente devolver a esse povo, sob a forma de gratidão que esse povo tem por quem dirige este país e vai ser Lula o nosso presidente. E a gratidão vem em forma de amor. Lula, é hora da gente devolver aos brasileiros esse sentimento maior que une todos pra trazer de volta essa nação, como a grande nação respeitada no mundo inteiro, com Lula presidente”, disse.

Rogério defendeu ainda que o estado do Paraná vai deixar de ser a república de Sergio Moro, a quem ele classificou de “juiz ladrão”.

“O Paraná vai reescrever a sua história como a república de Requião, não a república de Moro, não a república da perseguição, mas a república da democracia”, disparou.

O ex-presidente Lula também discursou e disse que a solução do país está no povo pobre.

“A coisa que tenho mais orgulho de dizer em todo lugar que eu vou é que a solução desse país está no povo pobre. Temos que colocar o povo pobre no orçamento da prefeitura, do estado, da União, e colocar o rico no imposto de renda”, discursou.

Também participaram do ato diversas liderança do PT, como presidenta do partido, Gleisi Hoffmann, o governador o Piauí, Wellington Dias, os senadores Jaques Wagner e Paulo Rocha e outros.

Fonte e foto assessoria