Secretaria da Saúde registra 185 novos casos de Covid-19 e dois óbitos  nesta sexta-feira

A Secretaria de Estado da Saúde, através do boletim epidemiológico, informa que nesta sexta-feira (18), foram registrados 185 casos novos de Covid-19 e dois óbitos. No total, 323.565 pessoas testaram positivo para a doença e 6.297 morreram.

Os dois óbitos confirmados foram: uma mulher, 69 anos, de Nossa Senhora do Socorro, com doença cardiovascular crônica, diabetes, doença pulmonar obstrutiva crônica, doença renal crônica e cardiopatia; um homem, 46 anos, de Aracaju, com hipertensão, diabetes, doença pulmonar obstrutiva crônica e doença renal crônica.

As últimas informações sobre UTIs e enfermarias nas unidades de saúde de Sergipe apontam que estão internados no momento 31 pacientes. São 22 na rede pública e 09 na rede privada.

Vacinação

Foram enviadas aos municípios 4.909.960 doses. Destas, 1.943.240 foram aplicadas como primeira dose; 1.670.811 como segunda dose; 40.125 como dose única e 764.445 como dose de reforço. A cobertura vacinal de primeira dose está em 85,53% e 73,78% estão com a imunização completa.

Mais detalhes sobre o novo boletim epidemiológico da Covid-19 em sergipecontraocoronavirus.net.br.