Anamaria Pitangueira lança seu terceiro CD “A Dança das Flores”

Anamaria Pitangueira é sergipana, jornalista, compositora, casada com o artista plástico alemão, Manfred Philipsky e estará lançando seu terceiro CD “A Dança das Flores” e seu segundo livro, “Transformando a Dor em Flor”, no dia 06 de abril, no Oratório de Bebé, a partir das 17 horas, com a participação especial da Banda dos Bombeiros. O evento será beneficente e tem como objetivo ajudar ao Oratório.

A entrada é franca e pede-se apenas que, quem puder, levar 1 quilo de alimento ou produto de limpeza para a referida instituição que necessita da nossa ajuda.

Fonte e foto assessoria