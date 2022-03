Caravana Caminhos de Esperança começou ouvindo o povo do Baixo São Francisco

Neste sábado (19) foi dada a largada da Caravana Caminhos de Esperança coordenada pelo deputado federal e pré-candidato ao Governo de Sergipe, Fábio Mitidieri (PSD). O evento teve como sede o município de Propriá e em nove encontros vai percorrer oito regiões do Estado.

“A palavra que nos move hoje é Esperança. Eu não podia ter escolhido um começo melhor que o Baixo São Francisco. Aqui é um lugar tão rico, mas que apresenta o menor IDH de Sergipe. O que queremos aqui hoje é sonhar com vocês, sonhar com um Sergipe ainda melhor. Juntos podemos construir novos Caminhos de Esperança para o nosso Estado”, disse Fábio Mitidieri na abertura do evento .

O encontro aconteceu no Tênis Club de Propriá e visitou sete municípios da região. Um dia antes Fábio já estava percorrendo essas cidades. Até a próxima edição ele vai visitar os outros sete municípios do Baixo São Francisco. O objetivo é ouvir as pessoas, seus problemas, dificuldades e conversar sobre o potencial e peculiaridades de cada lugar.

“Tem que estar perto, gastar a sola do sapato. Ontem conversei com os rizicultores e ouvi suas necessidades. Com os carcinicultores conversei olho no olho sobre como a economia do Brejo Grande gira em torno desta produção. Em Santana de São Francisco dialogamos sobre a necessidade da construção de uma orla no atracadouro para atrair turistas para cidade”, elencou.

Eixos temáticos

Saúde; Agricultura; Desenvolvimento; Educação e Esporte; Turismo, Cultura e Meio Ambiente; Gestão Liderança e Governança; Direitos Humanos. Todos esses segmentos foram discutidos em grupos divididos por eixos temáticos.

Entre os participantes, lideranças populares, lideranças políticas e prefeitos, representantes de associações, produtores rurais, profissionais da saúde e educação, assistentes sociais, entre outras representações que explanaram sobre as dificuldades enfrentadas na região.

O objetivo era contribuir para construir um plano participativo de governo com base no que de fato a própria população, através de suas lideranças, diagnosticou.

A voz do Povo

“Sem dúvida Fábio Mitidieri acertou em cheio com essa iniciativa de percorrer o estado para ouvir o povo. Toda a política é feita para o povo e deve emanar do povo”, ressaltou o conselheiro regional de saúde, Enzo Matos.

Para a assistente social Vera Carvalho a iniciativa da caravana também é bem vinda. “De fato é um caminho de esperança que se abre quando vemos um pré-candidato com essa preocupação de ouvir as pessoas, de ter um olhar direcionado os menos favorecidos e em situação de insegurança alimentar”, destacou.

O estudante de enfermagem Antony Lima disse se identificar com Fábio pelo seu olhar voltado para políticas públicas direcionadas à juventude. “Esporte, educação foram temas abordados aqui. Fábio tem um olhar sensível àquilo que toca a juventude. Só o fato de estar aqui nos ouvindo é uma demonstração disso”.

Caminhos de Esperança

A Caravana Caminhos de Esperança é um evento organizado pelo PSD nacional que busca ouvir as pessoas para construção de planos de governo com participação popular.

Em Sergipe a próxima edição do evento acontecerá no dia 2 de abril no município de Nossa Senhora da Glória, no alto sertão sergipano. Na véspera, Fábio Mitidieri chega à região para percorrer todos os municípios em dinâmica semelhante a que aconteceu no Baixo São Francisco.

Foto Erick O’Hara

Por Miza Tâmara