Criança de apenas 11 anos morre após cair do 9º andar de um prédio no Bairro Luzia, em Aracaju

Uma criança de apenas 11 anos, morreu na tarde deste sábado (19) após cair do 9º andar de um prédio localizado na avenida Nova Saneamento, no Bairro Luzia, em Aracaju.

As informações passadas pela equipe do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) são de que a criança chegou atendida no local, tentaram reanimá-la por mais de uma hora, mas não resistiu.

O Corpo de Bombeiros esteve na ocorrência. O Instituto Médico Legal (IML) foi acionado para recolher o corpo.

O caso será investigado pelo Departamento de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP).