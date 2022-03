Dois homens morrem e um fica ferido em troca de tiros com policiais em Socorro

Um confronto com policiais militares ocorrido na tarde deste sábado (19) terminou com dois homens mortos e um ferido no Conjunto Fernando Collor, no município de Nossa Senhora do Socorro.

Segundo a polícia, os ocupantes de um veículo foram cercados e policiais deram voz para que eles descessem do carro, o que não aconteceu. Nesse momento, teve início um confronto e dois homens acabaram mortos no local.

A polícia informou ainda que eles eram alvo de uma investigação do Departamento de Homicídio e Proteção à Pessoa (DHPP) e tinham envolvimento em vários homicídios praticados no município.

Os suspeitos atingidos foram socorridos e levados ao Hospital de Urgência de Sergipe (Huse) ainda com vida. Dois evoluíram ao óbito.

Foto redes sociais