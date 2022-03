Energisa orienta sobre como evitar o corte de energia elétrica

Concessionária oferece várias condições de negociação

A energia elétrica é um serviço essencial no cotidiano da população que depende da eletricidade para desempenhar várias atividades. Por isso, a Energisa Sergipe orienta que os consumidores devem ficar atentos para evitar o corte de energia em sua residência por conta da inadimplência.

As contas atrasadas podem levar a interrupção do fornecimento de energia elétrica. Segundo o coordenador comercial da Energisa em Sergipe, Francis Guimaraes, os consumidores são avisados sobre a falta de pagamento de uma conta com uma antecedência mínima de 15 dias antes do corte.

“O aviso prévio em relação ao corte de energia é feito na própria conta de luz ou via carta. Por isso, é recomendado ler a conta com atenção para verificar se existe algum aviso de contas atrasadas e passíveis de suspensão de fornecimento de energia”, explica Francis

Se o consumidor recebeu o aviso de inadimplência, é necessário fazer o pagamento dos débitos pendentes o mais rápido possível. A concessionária oferece condições especiais para negociação pelos canais de atendimento. Para negociar pela GISA, assistente virtual 24 horas por dia pelo WhatsApp, é só escrever a palavra Parcelamento e dar início à conversa. Se preferir pelo site, basta acessar a Agência Virtual em https://www.energisa.com.br/paginas/login.aspx, realizar o cadastro e selecionar a opção ‘Negociar Dívida’. No APP Energisa On, só clicar no ícone Parcelamento. Outra facilidade é o pagamento de faturas de energia por Pix, que já está disponível para todos os clientes.

Foto assessoria

Por Adriana Freitas