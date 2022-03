3 mil atendimentos na 2ª edição do Sábado Saudável

A Prefeitura de Aracaju, por meio da Secretaria Municipal da Saúde (SMS), realizou neste sábado, 19, mais uma edição do projeto ‘Sábado Saudável’, com ações voltadas à saúde, em oito Unidades Básicas de Saúde (UBSs). Foram atendidas 3.142 pessoas, sendo 2.184 exames e 958 vacinas. Entre os exames mais procurados, foram realizados 222 exames citopatológicos (lâmina), 155 agendamentos para mamografia e 281 exames clínicos da mama.

Além dos exames, foram realizados testes rápidos para ISTs, aferição de pressão, vacinação de rotina para crianças, e contra a covid-19, para crianças e adultos. Na vacinação, foram 886 doses aplicadas contra a covid-19 e 72 doses de vacinas de rotina, para crianças de 0 a 14 anos.

Funcionaram das 8h às 16h, as unidades: Augusto César Leite (Santa Tereza), Humberto Mourão (atendidos na UBS Geraldo Magela, no Orlando Dantas), Ministro Costa (Inácio Barbosa), Manoel de Souza (Sol Nascente), Cândida Alves (Santo Antônio), José Quintiliano (Santo Antônio), Walter Cardoso (Veneza) e Lauro Dantas (Bugio).

Aprovação da população

Cristina Conceição participou feliz e elogiou o atendimento da equipe e reconheceu a importância desta ação. “Eu sempre venho e participo de todas as atividades da Unidade. Aproveito tudo que é ofertado, e o melhor: em um mesmo local. Foi muito bom, rápido e eficiente. Organização excelente”, frisou satisfeita.

Também frequentadora da Unidade, dona Lucrécia dos Santos se vacinou com a terceira dose e destacou a sensação de gratidão que sentiu após ser imunizada. “Eu sou muito grata à Deus e a todos vocês que estão trabalhando contra este vírus. Se vacinem, vacinas salvam”, disse.

Vitória Miranda, participou das ações do Sábado Saudável. “Minha prioridade era agendar o exame de mamografia e realizar o preventivo. Acabei fazendo outros exames também. Muito bom ter essa ação no sábado, abrindo a Unidade e reunindo vários exames em um só lugar”, elogiou a usuária.

De acordo com a secretária da Saúde, Waneska Barboza, o objetivo do Sábado Saudável, foi ampliar o atendimento de saúde às aracajuanas, ofertando ações para prevenção, promoção e diagnóstico precoce de câncer de mama. “Muitas das ações de hoje, já são de rotina nas UBS, mas nem sempre as mulheres têm oportunidade de buscar o serviço na semana para se cuidar”, explica.

Parceria com a Universidade Tiradentes

Para a preceptora do curso de Medicina da Unit, Marília Pereira Dias, estas ações são muito importantes para a população e principalmente para os alunos, que não tem somente o foco de diagnosticar alguma alteração na Saúde dos usuários, mas também de educar para prevenir doenças ou futuros problemas. “Uma junção ótima e só temos a agradecer, pois reforça os temas que trabalhamos em sala de aula. Hoje, trouxemos 31 alunos de enfermagem, para que pudessem ter a vivência da saúde nas UBS”, relatou.

Foto assessoria