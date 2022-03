Pesquisa da UFS busca moradores e ex-residentes de Lagarto

Em 2011, o campus Lagarto iniciou suas atividades, com oito cursos de saúde na região Centro Sul do estado. Para compreender o impacto da chegada do campus no dia a dia da população e na vivência da cidade, o projeto “Quando Lagarto encontra a UFS: corpo, experiência e narrativas sobre a cidade” busca voluntários.

Podem participar moradores ou ex-moradores de Lagarto a partir de 18 anos (com pelo menos um ano de permanência na cidade), da comunidade externa ou da comunidade acadêmica no campus. Os discentes devem estar cursando a partir do terceiro ciclo. Quem tiver interesse em participar deve preencher este formulário.

As respostas serão coletadas de forma individual e online, com horário a ser combinado com cada participante. A iniciativa é um Projeto de Iniciação Científica, coordenado pelo professor Helmir Rodrigues, do Departamento de Educação em Saúde do campus.

Segundo o docente, o objetivo é compreender as transformações que o campus provocou na cidade. “Nós temos alterações no mercado imobiliário, alunos e servidores de outras cidades e até de vários estados do país. Temos algumas pessoas que vivenciam intensamente a cidade e outras que estão mais restritas a vivência do trabalho. Obter essas respostas vai nos ajudar a ter resultados mais diversos”, pontua.

Fonte: UFS