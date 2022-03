TRE comunica à Câmara Federal sobre substituição de Valdevan

Em ofício enviado ao presidente da Câmara, deputado Arthur Lira (PP), o Tribunal Regional Eleitoral de Sergipe comunicou que Valdevan Noventa deve ser afastado, de imediato, do cargo de deputado federal. Assinado pelo presidente do TRE, desembargador Roberto Porto, o documento também informa que “com o novo resultado da totalização, o Sr. Márcio Costa Macêdo foi eleito por média”, devendo assumir a cadeira do parlamentar cassado.

A cassação

O Tribunal Superior Eleitoral (TSE) confirmou, na última quinta-feira (17) a cassação do mandato e a inelegibilidade do deputado federal Valdevan Noventa (PL), por abuso do poder econômico durante a campanha eleitoral de 2018. O Plenário do TSE ratificou decisão do Tribunal Regional Eleitoral de Sergipe, que condenou o parlamentar pela captação e gasto ilícito de recursos mediante depósitos de valores de origem não identificada.

Com a decisão, ficou determinada a retotalização dos votos para o cargo de deputado federal em Sergipe, considerando nulos os votos atribuídos a José Valdevan. Após promover a recontagem dos votos, deixando de fora os do parlamentar cassado, o TRE concluiu que o mandato deve ser ocupado pelo petista Márcio Macedo, votado por 49.055 eleitores nas eleições de 2018.

Por Adiberto de Souza

Fonte Destaquenoticias