Vereador visita as comunidades, Jardim Recreio e Suvaco da Gata

Na última sexta-feira, 18, o vereador por Aracaju, Joaquim da Janelinha (PROS), esteve no loteamento Jardim Recreio, conversando com dona Kátia, que, segundo ele, faz um trabalho voluntário numa pequena escola da localidade, mas disse está precisando passar por algumas reformas.

“Sem dúvida que essa escola voltará a funcionar sim com o nosso apoio, atendendo às crianças, e que, logo em breve, atenderá também jovens e adultos, com projeto de alfabetização”, afirmou Janelinha.

Ao lado do amigo-irmão Clóvis, o parlamentar também esteve no Suvaco da Gata, também conversando com alguns moradores, ouvindo as demandas, e ainda enfatizou sempre manter esse elo.

“Vale ressaltar que o projeto que aprovamos do poder executivo, o Projeto de Lei (PL) nº 216/2021, de autoria do Poder Executivo, para a tomada de empréstimo junto ao Novo Banco do Desenvolvimento (NBD) da ordem de R$ 500 milhões; que serão atendidos com serviços de infraestrutura e saneamento básico, servirá também para ambas localidades que visitamos – Jardim Recreio e Suvaco da Gata (localizados no bairro Santa Maria)”, acrescentou.

PL nº 216/2021

Entre as principais obras previstas estão a dragagem do rio Poxim, a infraestrutura do canal do Médici, a infraestrutura do canal da Zona de Expansão, a ampliação do canal da avenida Anízio Azevedo e a recuperação de mais três importantes corredores de trânsito da capital: as avenidas Tancredo Neves, Visconde de Maracaju e Maranhão. Também serão incluídas a urbanização dos bairros Areia Branca (1ª e 2ª etapa), Mosqueiro (1ª etapa) e dos loteamentos Costa Verde I e II, Recanto da Jaqueira, Porto do Gringo, Copacabana, entre outros.

Fonte e foto assessoria