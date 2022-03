Senador Alessandro Vieira deixa o Cidadania, se filia ao PSDB e pode disputar o governo de Sergipe

O senador Alessandro Vieira se filiou nesta segunda-feira (21), ao PSDB. O ato de filiação ocorreu em São Paulo, com a presença do presidente nacional do partido Bruno Araújo e do governador e pré-candidato à presidência, João Dória.

Alessandro havia comunicado sua saída do Cidadania no último dia 12 de março. Em seu comunicado de desligamento do partido, ele frisou a importância da renovação no cenário político e a necessidade de não se deixar levar por políticos populistas.

Alessandro, ex-Cidadania, também assume o comando do PSDB em Sergipe, conforme nota divulgada pelo partido na tarde desta segunda-feira.

Durante o ato de filiação, João Doria afirmou que nome de Alessandro Vieira deve estar na disputa eleitoral. O senador não comentou o assunto, mas sua assessoria adiantou que uma definição deve acontecer nos próximos dias.

Após a filiação, Alessandro disse que “eu fico muito satisfeito em fazer esse ato de filiação aqui em São Paulo, porque São Paulo materializa seriedade, gestão e resultados. Se o Brasil tem uma chance de futuro, ela está numa verdade, naquilo que é sólido, que é testado, não está no populismo barato que nós vivenciamos nos extremos do Brasil. Esse populismo nos custou desemprego, vidas, resultados econômicos, saúde, desenvolvimento, mas é hora de dar um basta”, disse o senador.

Ainda durante a entrevista. O senador disse que “renovação na política é pra mim é uma peça fundamental e minha preocupação com relação à federação é que uma federação mal construída possa impedir a renovação nos municípios”.

Com a chegada de Alessandro Vieira ao PSDB, a candidatura do ex-senador Eduardo Amorim ao senado, deverá ser decidida nos próximos dias. Amorim ainda não se posicionou sobre o assunto.

Foto: redes sociais