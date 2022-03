Ação ambiental recolhe mais de meia tonelada de resíduos do Rio Poxim

Iniciativa foi realizada nesta sexta-feira, 18 de março, pelo RioMar Aracaju, em parceria com a SouRio, Marinha do Brasil, Barlavento, SinhoCat, IJCPM e CEBAPM

Com o objetivo de conscientizar a população sobre a importância dos recursos hídricos para o planeta, o mundo celebra o Dia da Água em 22 de março, desde 1993. Neste ano, o RioMar Shopping somou-se à organização Sou Rio e promoveu coleta de resíduos no Rio Poxim na manhã desta sexta-feira, 18 de março, abrindo as ações alusivas à data em Aracaju. Em uma hora, foram retirados mais de 500 quilos de materiais, como geladeira, capacete, pneu, tênis, mala de viagem e brinquedos.

O movimento ‘SouRio – Edição Rio Poxim’ contou com a parceria da Marinha do Brasil, Escola Barlavento e SinhoCat e a participação de jovens do Instituto JCPM de Compromisso Social e alunos do Centro de Educação Básica Auxiliadora Paes Mendonça (CEBAPM), localizado na Serra do Machado, em Ribeirópolis (SE).

A iniciativa chamou a atenção da jovem Rafaela Souza, 18 anos, para a importância da coleta seletiva. “Fiquei impressionada com os materiais encontrados. A sociedade tem que se conscientizar sobre o descarte adequado do lixo. Vou levar esses ensinamentos para a vida e compartilhar com os meus amigos e familiares”, afirmou a aluna do IJCPM.

‘SouRio – Edição Rio Poxim’ integrou o calendário anual de ações socioambientais do RioMar Shopping. “Fizemos essa coleta simbólica hoje, mas ao longo do ano, desenvolvemos outros projetos voltados ao meio ambiente, a exemplo do ‘Jogando Limpo com o Mangue’, que em 2022 chega à sétima edição, e o ‘Muda Mangue’, que promove o plantio de mudas em áreas desmatadas”, destaca Danielle Sônego, gerente de marketing do RioMar Aracaju.

