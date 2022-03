Banese antecipa a restituição do IR para os seus clientes

Quem já declarou o Imposto de Renda 2022 e tem direito à restituição pode antecipar até 90% do valor a receber com o Banese. A linha de crédito, criada pelo banco para esta finalidade, já está disponível em todas as agências da instituição e correspondentes bancários (Pontos Banese).

Com a contratação do serviço, os clientes correntistas não precisam esperar que a Receita Federal comece a liberar os lotes de restituição, que só acontecerá de maio a setembro deste ano, para usufruir dos recursos.

Estão aptos a contratar o crédito servidores públicos e funcionários das empresas do Grupo Banese que recebem salário na instituição, podendo receber até 90% do valor a restituir, bem como demais clientes que possuam conta corrente no Banese. Neste caso, o valor antecipado será de até 80%.

Além disso, o interessado deve indicar o Banese como banco restituidor. A contratação do serviço estará disponível até 29 de agosto de 2022, em qualquer unidade de atendimento do banco em Sergipe.

Documentos necessários

O interessado em antecipar a restituição do IR precisa apresentar documentos pessoais como RG e CPF, além do recibo e da declaração completa do Imposto de Renda 2022 ano-base 2021.

O pagamento do valor que foi antecipado pelo Banese será feito pelo cliente em parcela única: ou na data do vencimento final da operação, ou na data em que a Receita Federal creditar o dinheiro (o que ocorrer primeiro)

Se as condições ofertadas pelo Banese para a antecipação da restituição do Imposto de Renda atendem às suas necessidades, mas você ainda não é cliente do banco, a solução é abrir uma conta corrente na instituição. O processo é simples e rápido: basta ir a qualquer agência Banese e apresentar RG, CPF, comprovante de residência e contracheque atualizados.

Fonte e foto assessoria