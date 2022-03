Deputado Fábio Reis cumpre agenda em municípios sergipanos

No último domingo, 20, o deputado federal Fábio Reis cumpriu compromissos da sua agenda política. Ele visitou dois povoados do município de Tobias Barreto: Poço da Clara e Sutero. Além disso, participou da procissão e da missa em homenagem a São José, padroeiro de Pinhão.

Durante a visita nos povoados de Tobias Barreto, o parlamentar teve a oportunidade de conversar com a comunidade. Eles agradeceram pelos inúmeros serviços já prestados e passaram algumas novas demandas. Um dos povoados foi Poço da Clara, onde Fábio Reis se comprometeu em levar o Programa Wi-fi Brasil do governo federal e a pavimentação de ruas ainda para este ano. No Sutero, o deputado disse que irá trabalhar para levar pavimentação de ruas e aquisição de um trator para o uso em obras locais.

“Estamos aqui reafirmando o nosso compromisso coma comunidade. Já vou organizar todos os detalhes burocráticos para que possamos destinar as emendas para atender a população de Poço das Claras e de Sutero. Ainda este ano queremos inaugurar a pavimentação de ruas e fazer a entrega do Wi-fi Brasil para todos”, pontua.

Procissão e missa

Como forma de fé e devoção, o deputado federal participou da procissão e da missa em homenagem a São José, padroeiro da cidade de Pinhão. As celebrações tiveram início no último dia 11 e se encerram hoje.

Fábio Reis fez questão de participar das comemorações pela passagem do aniversário de São José. A procissão reuniu fieis de todo o Estado, referendando a devoção dos pinhãoenses em demonstração de fé e religiosidade cristã.

Por Ascom/Fábio Reis

Foto: Kaio Espínola