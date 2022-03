Deputados  devem votar sobre a revogação do uso obrigatório de máscara nesta terça-feira

A Assembleia Legislativa de Sergipe deve colocar em votação acontecer a votação a Lei nº 8.677, de 2020, que revoga a obrigatoriedade do uso de máscara de proteção em Sergipe.

A pauta está entre as discussões previstas pelos parlamentares após o governador Belivaldo Chagas enviar o projeto de lei à Alese no início do mês.

Porém, mesmo que os deputados aprovem a retirada da obrigatoriedade ou flexibilização do uso da máscara, as regras ainda serão discutidas pelo Comitê Técnico-Científico e de Atividades Especiais, após reunião marcada esta quinta-feira (24).