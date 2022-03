Eduardo Lima busca soluções junto à DESO para falta de água no Loteamento Paraíso do Sul

Durante a manhã desta segunda-feira (21) o vereador Eduardo Lima (Republicanos), esteve reunido com o presidente da Companhia de Saneamento de Sergipe (DESO), Carlos Melo e com moradores representantes do Loteamento Paraíso do Sul, localizado no bairro Santa Maria na Zona de Expansão da capital.

Entre os principais assuntos foram tratados a possibilidade de viabilizar um projeto emergencial que possa suprir a falta de água na comunidade, como também a regularização do consumo. Essas ações têm o objetivo de aliviar o sofrimento dos moradores daquela região que há anos aguardam pelo fim do problema.

Melo acordou que ainda essa semana enviará equipes técnicas até a localidade do Paraíso do Sul para avaliação da parte mais alta do loteamento, uma vez que na parte mais baixa já existe saneamento básico, asfaltamento e água encanada devidamente regularizada.

Estiveram presentes na reunião o sr. José Givaldo Alves Gonçalves (residente na região há mais de 20 anos), Antônio Carlos Alves da Silva e a sra. Claúdia Meideiros.

“Saio feliz dessa reunião pois o presidente Carlos Melo se comprometeu conosco em verificar a situação da falta de água e em buscar soluções que tragam alívio para o problema daquela comunidade do Paraíso do Sul”, finalizou Eduardo Lima.

Fonte e foto assessoria