Encontro fortalece  mulheres do Pogressista em Aqidabã

Na última quinta-feira, 17, aconteceu o Encontro das Mulheres Progressistas da região do Baixo São Francisco. Cerca de 300 mulheres discutiram sobre a situação atual da política em Sergipe e o fortalecimento das mulheres neste universo predominante masculino.

Segundo a advogada Tatiane Carmo, é um momento de empoderamento e estímulo às mulheres na política. “As mulheres são maioria no Brasil e no mundo. Entre as 500 maiores empresas do mundo, menos de 5% possuem CEOs mulheres. Dados como estes nos levam a trabalhar o incentivo das mulheres na política. Além de fortalecer nosso gênero em todas as esferas. E, hoje, podemos debater sobre esse assunto com mulheres sobre mulheres”, explica.

“Este é o momento de levantar a bandeira a favor das mulheres. Lutar pela igualdade. As mulheres sempre estiveram presentes nos movimentos de contestação e mobilizações ao longo da nossa história. Puxando pela história, no período da Ditadura não foi diferente. Elas resistiram de muitas formas: se organizaram em clubes de mães, associações, em movimentos contra o custo de vida e por creches. Nós desafiamos o papel feminino tradicional e implantar o PP Mulher, na cidade de Aquidabã é um marco histórico que é necessário e justo”, declara a advogada, Tatiane Carmo.

Ainda de acordo com Tatiane Carmo, este é um início vitorioso para a história da política do município de Aquidabã. “Quero frisar a importância desse encontro para as mulheres e para nosso partido com a implantação do PP Mulher. Inclusive quero agradecer a presença do deputado Federal Laércio Oliveira e da coordenadora Estadual do Partido Progressista, Glória Sena”, finaliza.

Foto assessoria

Foto Lucas Oliver