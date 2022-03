FreiPaulistano e Falcon vencem e o clássico Itabaiana x Lagarto fica no empate na 8ª rodada

A oitava rodada do Campeonato Sergipano da Série A1, teve sequência na noite deste domingo (20/03) com o clássico do interior entre Itabaiana x Lagarto, no estádio Etelvino Mendonça, em Itabaiana. O clássico foi muito disputado principalmente no primeiro tempo. As duas equipes criaram boas oportunidades, mas as redes não balançaram e a partida ficou no empate 0x0. A rodada teve início no sábado (19/03).

Em Nossa Senhora da Glória, o Atlético Gloriense recebeu o Confiança no estádio Editon Oliveira. O confronto ficou no empate em 0x0. No município de Porto Real do Colégio-AL, o América de Propriá perdeu para o Falcon por 1×0. O gol foi marcado pelo Léo. Na região sul do estado, o Freipaulistano enfrentou o Boca Júnior, no município de Cristinápolis, no estádio Geraldo Oliveira. O Frei venceu por 4×1, com gols de Iuri Caíque (2x), Marcos Alberis e José Bruno. O gol do Boca foi marcado pelo atacante Mano.

A oitava rodada será concluída na terça-feira (22/03) com a partida entre Sergipe x Maruinense, na Arena Batistão, em Aracaju. Acompanhe a arbitragem:

Terça-feira (22/03)

20h15 – Sergipe x Maruinense, arena Batistão, em Aracaju:

Árbitro Central: Thaylane de Melo Costa – FIFA

Assistente 1: Cleriston Clay Barreto Rios – CBF

Assistente 2: Thiago Emanuel Reis de Albuquerque – CBF

Quarto Árbitro: Gladston Matheus Pessoa – FSF

FFSF – Foto: Arthur Aragão