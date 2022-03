Governo e Senac firmam novo convênio para a oferta de cursos técnicos para alunos

Foi celebrado nesta segunda-feira, 21, o termo de cooperação entre o Governo de Sergipe, por meio da Secretaria de Estado da Educação, do Esporte e da Cultura (Seduc), e o Serviço Nacional de Aprendizagem Comercial (Senac/Sergipe), visando à oferta de cursos técnicos em Informática para Internet e Logística a alunos da rede estadual, por meio do Programa Senac de Gratuidade (PSG). Com o novo convênio serão disponibilizadas 54 vagas para estudantes de duas escolas estaduais de Aracaju: Colégio Estadual Jornalista Paulo Costa, localizado no bairro Bugio, e o Colégio Estadual Professora Maria das Graças Moura de Azevedo Melo, que fica no bairro Coqueiral.

Para o secretário da Seduc, professor Josué Modesto dos Passos Subrinho, essa parceria com o Senac irá estender a oferta da Educação Profissional na rede estadual, fortalecendo a implementação gradativa do Novo Ensino Médio, modalidade iniciada para as turmas de primeiro ano do ensino médio em 2022. “Temos um grande desafio pela frente, e com esse apoio do Senac conseguiremos avançar em todos os sentidos. O Novo Ensino Médio traz mudanças importantes e ampliará as possibilidades de escolha dos estudantes, a exemplo dos itinerários formativos. É evidente que com o know-how e expertise que o sistema S tem para com a educação profissional e tecnológica de Sergipe, a gente buscaria essa parceria para que dessa forma atendesse aos anseios dos nossos alunos”, disse.

O presidente do Sistema Fecomércio/Sesc/Senac de Sergipe, Laércio Oliveira, falou da importância de oportunizar mais qualificação profissional aos jovens sergipanos. “É sempre uma satisfação para nós que fazemos o Senac fortalecer essa parceria com o Estado, ofertando, dessa forma, mais vagas de cursos técnicos. Esse é um projeto-piloto que, certamente, vai mostrar novos horizontes para nossos jovens, cuja ação trata do desenvolvimento de ensino profissionalizante para escolas da rede estadual de educação, adequando-as ao Novo Ensino Médio, com qualificação profissional para os alunos das escolas públicas”, declarou.

De acordo com a diretora regional do Senac/Sergipe, Priscila Dias Felizola, o convênio tem duração de três anos e é destinado a estudantes de baixa renda, matriculados regularmente, frequentando as aulas do ensino médio da rede pública estadual. Posteriormente será estendido para as unidades escolares do interior. “Só temos a agradecer a oportunidade desta parceria, que futuramente alcançará mais estudantes. O ensino profissional é um grande diferencial na vida das pessoas, o que permite um leque de possibilidades para aqueles que chegam preparados e qualificados ao mercado de trabalho”, frisou ela, reforçando que, ao fim do curso, os jovens poderão cadastrar seus currículos no banco de oportunidades do Senac.

Participaram da assinatura do convênio o superintendente executivo da Seduc, professor José Ricardo de Santana; a diretora de Educação de Aracaju, professora Gilvânia Guimarães; o diretor regional adjunto do Senac/SE, Marcos Barreto; e o gerente da Divisão de Educação Profissional do Senac, Edson Alves do Nascimento.

