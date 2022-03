Heleno destaca nova linha de financiamento pelo microcrédito

Essa nova modalidade de crédito foi autorizada por meio de uma Medida Provisória, assinada pelo presidente Jair Bolsonaro. Pessoas físicas e microempreendedores individuais (Meis) poderão solicitar de R$1 mil a R$3 mil em empréstimos, mesmo que estejam com o nome negativado.

A partir do dia 28 deste mês, pessoas físicas poderão fazer a contratação pelo aplicativo Caixa Tem, já os MEIs precisam ir até uma agência Caixa. A taxa de juros será de 1,95% (ao mês) para pessoas físicas e 1,99% para os Meis. O prazo para pagamento é de 24 meses. Em todo país 4,5 milhões poderão se beneficiar com projeto. Só em Sergipe, o número de microempreendedores que podem aderir ao crédito ultrapassa os 86 mil, segundo dados do Sebrae.

O objetivo dessa nova modalidade de crédito é beneficiar aquelas pessoas que nunca contraíram empréstimos e como não tem histórico em bancos, encontram dificuldades pra conseguir crédito nas modalidades convencionais.

A iniciativa se assemelha ao crediamigo, do Banco do Nordeste, criado no fim da década de 90, época em que o pré-candidato a deputado federal pelo Republicanos, Heleno Silva, ocupava uma cadeira na Câmara e foi o relator do projeto. Segundo ele, “iniciativas como essa permitem que empreendedores tenham acesso a recursos necessários para investir em projetos importantes e alcançarem a tão sonhada independência financeira e gerar mais empregos”, pontuou.

