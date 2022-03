IML recolhe 18 corpos nas últimas 72 horas, entre eles, oito vitimas de homicídios e quarto acidentes de trânsito

O Instituto Médico Legal (IML) registrou a entrada de 18 corpos nas últimas 72 horas em Sergipe e, mais uma vez, os homicídios foram as maiores causas das mortes violentas.

Foram registrados 8 homicídios, sendo nove vitimas de arma de fogo e três após serem atingidos por faca, uma vitima de suicídio, além de quatro vitimas de acidente de trânsito.

Veja a relação dos corpos

João Paulo Cornélio de Moura, 20 anos, corpo recolhido no Hospital Governador João Alves Filho (HUSE), em Aracaju, vitima de arma de fogo em ocorrência registrada no município de Nossa Senhora do Socorro;

Maria Arlete Santos Souza, corpo oriundo do Serviço de Verificação de Óbito (SVO), em Aracaju, causa morte outros;Rilvanio Batista dos Santos, 50 anos, vitima de enforcamento, na Travessa Adauto Boetelho, Bairro Getúlio Vargas, Presmil, em Aracaju;

Corpo sem identificação, sexo masculino, recolhido no Hospital Regional de Itabaiana, morte por arma de fogo;

Corpo sem identificação, sexo masculino, vitima de acidente envolvendo bicicleta e moto, na Rodovia SE-220, em Feira Nova;

Corpo sem identificação, sexo masculino, vitima de homicídio, na Colônia Sapé, município de Itaporanga d’Ajuda;

Corpo sem identificação, sexo masculino, vitima de arma branca, na Rua de Capela, em Aracaju;

Maurício Silveira dos Santos Silva, 45 anos, corpo recolhido na Avenida Quirino, Bairro Inácio Barbosa, em Aracaju, causa morte indeterminada;

Corpo sem identificação, sexo masculino, morte por arma branca, na Rua Itabaianinha, em Aracaju;

Corpo sem identificação, sexo masculino, vitima de homicídio, no Loteamento Nilce Esperança III, Rua B, 48, município de Laranjeiras;

Corpo sem identificação, sexo masculino, morte por acidente entre veículos, na BR-101, KM 104, município de São Cristóvão;

Romário Cornélio de Moura, 25 anos, corpo recolhido no Hospital Governador João Alves Filho (HUSE), em Aracaju, vitima de homicídio registrada no município de Nossa Senhora do Socorro;

Mateus Bispo dos Santos, 21 anos, morte por homicídio, na Rua 07, Conjunto Fernando Collor, município de Nossa Senhora do Socorro;

Cauê Arthur Almeida Neri Freire, 11 anos, morto na Avenida Heráclito Rolemberg, Condomínio Atlanta, Bairro Luzia, em Aracaju;

Eduardo Dias de Assis, 61 anos, corpo recolhido na Praça Olímpio Campos, em Aracaju, causa morte a ser esclarecida;

Wanderson Leite dos Santos, 28 anos, morte por arma de fogo, na Rua Acre, Bairro Siqueira Campos, em Aracaju;

Givaldo Martins da Silva, 47 anos, procedente do município de Frei Paulo, corpo oriundo do Serviço de Verificação de Óbito (SVO);

Paulo Henrique de Jesus, 24 anos, vitima de arma de fogo, no município de Itabaiana;

José Jamisson Lima dos Santos, 23 anos, corpo recolhido no Hospital Governador João Alves Filho (HUSE), em Aracaju, morte por acidente ocorrido no município de Poço Redondo.

Com informações do Instituto Médico Legal