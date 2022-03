Laércio Oliveira está confiante que a escolha será seu nome ao senado

O prefeito do município de Boquim, participou neste domingo (20) de inaugurações de obras no município e aproveitou para agradecer os recursos que estão sendo destinados pelos parlamentares, a exemplo do deputado federal Laércio Oliveira (PP) e que já colocou seu nome à disposição do agrupamento liderado pelo governador Belivaldo Chagas (PSD), para disputar uma vaga ao senado federal.

Durante entrevista que concedeu ao radialista Carlos Ferreira, na 103 FM, Laércio Oliveira se mostrou confiante e disse acreditar que o agrupamento que já escolheu Fabio Mitidiere pré-candidato ao governo, irá indicar seu nome para a vaga ao senado da república.

Laércio disse ainda que ficou contente pela postura adotada pelo prefeito Edvaldo Nogueira (PDT), afirmando que “isso mostrou a maturidade de Edvaldo e por esse motivo temos certeza que nosso agrupamento está unido e eu confio na indicação de meu nome para o senado”, disse Laércio Oliveira.