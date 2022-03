Mesa redonda debate Dia Internacional da Síndrome de Down

Evento acontece na UNINASSAU Aracaju com participação da comunidade

O UNINASSAU – Centro Universitário Maurício de Nassau Aracaju realiza, nesta segunda-feira (21), a partir das 19h, no auditório da unidade, uma mesa redonda com o tema Síndrome de Down “Cromossomo do Amor”, em alusão ao Dia Internacional da Síndrome de Down. O evento é aberto à comunidade em geral e conta com a participação de professores da Instituição e convidados.

O objetivo do evento é promover a conscientização sobre o direito das pessoas com a síndrome, para garantir o acesso às mesmas liberdades e oportunidades que todos têm. “Hoje é o dia de conscientização global para celebrar a vida dessas pessoas. A data escolhida representa a triplicação (trissomia) do 21º cromossomo que causa a síndrome, uma alteração genética presente na espécie humana desde sua origem”, esclarece a diretora da UNINASSAU, Cilene Andrade.

Ela observa a necessidade de entender a síndrome não como uma doença e, sim, como uma condição genética inerente à pessoa, como ela é. Ela está associada a algumas questões de saúde que devem ser observadas desde o nascimento da criança. “Existe um conjunto de alterações associadas à Down que exige especial atenção e necessita de exames específicos para sua identificação. São elas: cardiopatia congênitas, alterações oftalmológicas e auditivas, do sistema digestório, endocrinológica, do aparelho locomotor, neurológicas, hematológicas e ortodônticas”, atenta a diretora.

Composição da mesa:

– Elisama Guimarães – mediadora – Coordenadora e professora do curso de Fisioterapia da UNINASSAU;

– Juliana Cerqueira – A importância dos primeiros cuidados – Enfermagem/UNINASSAU;

– Isabela Azevedo – A estimulação precoce na Síndrome de Down – Fisioterapia/UFS;

– Jefer Gomes – Direitos Humanos muito além da Síndrome UFS;

– Lourdes Rhavenalla – Educação Inclusiva – Pedagogia;

Por Suzy Guimarães