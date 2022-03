Morreu neste domingo (20) o Sargento PM RR Nilson Santos Souza.

O corpo está sendo velado na Osaf do Conjunto João Alves Filho. O sepultamento ocorrerá às 10h desta segunda-feira, 21, no Cemitério Novo Horizonte, localizado no Conjunto Marcos Freire III, em Nossa Senhora do Socorro.

Com informações e foto da PMSE