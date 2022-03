Movimento Polícia Unida se reúne com o deputado Capitão Samuel

Nesta segunda-feira, dia 21, o deputado estadual Capitão Samuel se reúne com os representantes do Movimento Polícia Unida, em seu gabinete na Alese (Assembleia Legislativa do Estado de Sergipe), com o objetivo de discutir estratégias para a votação do projeto de lei de reajuste dos policiais e bombeiros, que deverá ocorrer amanhã (22), na Casa Legislativa Estadual.

“Estaremos sempre aqui com nosso gabinete à disposição dos operadores da segurança pública, na luta em defesa dos seus direitos. Podem contar conosco”, disse o parlamentar.

Foto: Adepol/SE

Matéria do blog Espaço Militar