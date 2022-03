MPSE requisita instauração de Inquérito contra torcida organizada do Club Sportivo Sergipe

O Ministério Público de Sergipe, por meio da Promotoria de Justiça do Controle Externo da Atividade Policial, requisitou à Secretaria de Segurança Pública de Sergipe (SSP/SE) a instauração de Inquérito Policial para investigar suposto crime de ameaça praticado por uma torcida organizada do Club Sportivo Sergipe, contra atletas e integrantes da comissão técnica da equipe, nos dias que antecederam a partida contra o Confiança, pelo Campeonato Sergipano de Futebol.

No ofício assinado pelo Promotor de Justiça Deijaniro Jonas Filho, foi anexado também um vídeo que mostra as circunstâncias da ação promovida pela torcida, que invadiu o Estádio João Hora de Oliveira, local de treino do clube, para supostamente intimidar e ameaçar os integrantes da equipe.

O documento do MPSE foi encaminhado para o Secretário de Segurança Pública, João Eloy de Menezes, solicitando providências sobre os fatos narrados, com abertura de Inquérito Policial, e em seguida, remetê-lo ao Tribunal de Justiça do Estado de Sergipe (TJSE), assim que concluída a investigação.

Ministério Público de Sergipe