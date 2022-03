“O radialista Magno de Jesus se credencia a ocupar uma vaga na Alese”, diz Aírton Costa

O presidente do Diretório Estadual do Democracia Cristã, Aírton Costa, tem percorrido praticamente todo estado de Sergipe, filiando pessoas novas ao seu partido, para disputarem as eleições deste ano.

O interior do Estado tem acompanhado as visitas de Aírton pelos meios de comunicação. que ele bem sabem utilizá-los,e, na manhã deste sábado, Dia de São José, o presidente do DC esteve na cidade de Estância, participando de uma entrevista pelo Hiper Som, que não também é rádio web.

Sempre autêntico e positivo nas suas colocações,

Aírton Costa tem levantado a bandeira do DC e também do pré-candidato a presidente do Brasil, José Maria Eymael.

Durante sua entrevista no Hiper Som, Aírton disse que quem governa o Brasil hoje é o sistema financeiro,que tem tirado dinheiro do povo. “Quem ganha dinheiro nesse país são os bancos, nós precisamos realmente acabar com essa sangria do sistema financeiro”, destacou.

Aírton criticou a posição política do senador Delegado Alessandro (PSDB), dizendo que ele quer judicializar a política, e que não concorda com isso. “Tudo ele é a justiça, nós temos que ter a política voltada para o povo”, argumentou.

Com relação ao radialista Magno de Jesus, o presidente do DC, disse que Magno, além de ser um homem da comunicação,ele tem conhecido das mazelas de Sergipe. “Magno é um lutador social e se credencia a ocupar uma vaga na Assembleia Legislativa de Sergipe em 2022”, enfatizou.

Acompanhe a entrevista.

Tribuna Cultural – Como andam as filiações dos pré-candidatos do DC em Sergipe?

Airton Costa – Estamos na reta final de filiações, para quem quer ser pré-candidato nessas eleições de 2022. O prazo final termina no dia 02 de abril. O DC recebeu nessa reta final, vários reforços para candidatos a federal e estadual. Vamos para disputa, com a certeza de eleger deputado estadual e lutarmos para eleger deputado federal e alcançar a cláusula de barreira.

TC – O DC conseguiu fazer um bom quadro para a disputa?

AC – Sim. Temos nomes fortes para a disputa. Como vários médicos, ex vereadores, jornalistas e militantes políticos.

TC – O partido vai aglutinar quantos pré-candidatos a deputado estadual no interior, para este pleito?

AC – Teremos vários candidatos de grandes cidades de Sergipe como Itabaiana, Estância, Porto da Folha, São Cristóvão, Lagarto, Socorro e Aracaju.

TC – O nome do pré-candidato a governador está firme mesmo?

AC – Temos como pré-candidato a governador, o Dr. Cláudio Geriatra, mais todo mundo só pode ser candidato depois das convenções.

TC – E o seu nome ao Senado da República, como anda? Sentindo firmeza para o enfreamento àqueles que usam a máquina pública?

AC – Meu nome ao senado federal, nesse grave momento que vive o país, está sendo uma necessidade. Um consenso dentro do partido, fruto de um intenso debate interno. Vamos enfrentar as oligarquias de Sergipe, seu poder econômico e politico. Quem decide é o voto popular.

TC– Por quais critérios, Aírton Costa convidou o radialista de Estância, Magno de Jesus, para se filiar ao DC, e consequentemente ser pré-candidato a deputado estadual?

AC – Magno de Jesus, além de ser um homem da comunicação, ele tem conhecido das mazelas de Sergipe. Magno é um lutador social e se credencia a ocupar uma vaga no Assembleia Legislativa de Sergipe em 2022. Até porque ele tem uma reputação honrosa e sendo de uma das maiores cidades de Sergipe, que é Estância.

TC – Quais serão as condições financeiras do DC às campanhas dos seus candidatos?

AC – Olha, o DC não tem recurso que os outros partidos possuem. Não atingimos a cláusula de barreira, mas isso não vai nos impedir de pedir o voto ao povo, até mesmo que as eleições recentes, muitos que foram eleitos não gastaram tanto dinheiro assim. O que vale é o compromisso que se tem com o povo trabalhador, carente de emprego, saúde,educação, segurança e com sua esperança.

A Tribuna Cultural