PMA abre inscrições para 300 vagas em cursos de capacitação online

A partir desta segunda-feira, 21, a Prefeitura de Aracaju, por intermédio da Fundação Municipal de Formação para o Trabalho (Fundat), abre inscrições para 300 vagas, distribuídas em três cursos online de capacitação profissional: Porteiro, Coaching e Educação Empreendedora. Os cursos, com carga horária de 40 a 60 horas, serão ministrados na sala virtual da plataforma Google Meet.

Para realizar a inscrição, é necessário acessar o link https://abre.ai/cursos-online-abril e preencher corretamente o formulário com as informações solicitadas. Os interessados também podem se inscrever clicando neste mesmo link a partir da Bio do perfil da Fundat no Instagram – @fundataracaju.

É permita a matrícula apenas em um curso e é necessário que o aluno compareça à aula no dia e horário da capacitação para a qual se inscreveu acessando o link que será enviado para o e-mail cadastrado. Além disso, é fundamental o preenchimento do formulário de saída durante a oficina, para comprovar a presença na aula e ser certificado ao concluir a capacitação.

Cronograma dos cursos

– Curso de Porteiro | Horário: 13h às 17h | Início: 05/04 | Término: 27/04 | Carga horária: 60h | Modalidade: Online | Local: sala virtual do Google Meet;

– Curso de Coaching | Horário: 08h às 17h | Início: 11/04 | Término: 26/04 | Carga horária: 40h | Modalidade: Online | Local: sala virtual do Google Meet;

– Educação Empreendedora: Instrumento de Transformação | Horário: 18h às 22h | Início: 11/04 | Término: 26/04 | Carga horária: 40h | Modalidade: Online | Local: sala virtual do Google Meet.

