Polícia Civil investiga o desaparecimento de três adolescentes em Santana do São Francisco

A policia civil está investigando o desaparecimento de rrês adolescentes, de 12 anos, sequestradas após irem em uma igreja evangélica no município de Santana do São Francisco.

Elas sumiram na noite deste domingo (20) e reapareceram na manhã desta segunda (21).

As informações são de que uma delas mora perto das outras duas menores, que são primas e estavam acompanhadas da avó quando saíram de casa para participar de um culto.

Elas chegaram a comer em uma lanchonete e, em seguida, retornaram à igreja, onde foram vistas pela última vez.

O Conselho Tutelar informou que as meninas estão assustadas. Apesar disso, estão bem de saúde e sob os cuidados de familiares, que devem ir até a delegacia para registrar um Boletim de Ocorrência.

A polícia Civil informou que as equipes da Delegacia Regional estiveram nas casas das vítimas a fim de investigar as circunstâncias do desaparecimento.