Prefeito de Itabaiana, Adailton Sousa, participa de reunião do G52

O prefeito do município de Itabaiana, Adailton Sousa, foi convidado e estará na próxima segunda-feira dia, 21, em Natal, capital do Rio Grande do Norte, para participar do G52, evento que reunirá os 52 municípios pólos das regiões geográficas intermediárias da Superintendente de Desenvolvimento do Nordeste.

O município de Itabaiana integra esta comitiva por ser, depois da capital de Sergipe (Aracaju), o segundo município pólo do estado.

Os municípios pólos são definidos pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE )como os centrais das regiões geográficas que eles polarizam.

