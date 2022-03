Prefeito de Salgado agradece a Laércio Oliveira pelo envio de emendas parlamentares

O deputado federal Laércio Oliveira (PP) vem ajudando os municípios sergipanos através da liberação das emendas parlamentares. Ao longo de três mandatos, praticamente todo o Estado de Sergipe já recebeu algum benefício. O município de Salgado, na região Centro sul, também foi contemplado com recursos de sua autoria.

O prefeito Givanildo Costa (PT) procurou o deputado no início do seu mandato, em 2020, e desde então foi criado um laço efetivo de parceria e amizade. “O deputado destinou um caminhão pipa para o nosso município. Recebemos em pouco tempo. E neste verão o equipamento está sendo utilizado de forma racional, beneficiando toda a população. Essa primeira aquisição trouxe um brilho político para nossa administração”, disse Givanildo.

No último encontro, o prefeito Givanildo Costa externou ao deputado o desejo de manter a saúde do município atendendo 12 horas de domingo a domingo, inclusive a farmácia básica, como ocorreu no ano passado. Mas, segundo ele, existe uma preocupação de não conseguir manter essa qualidade para 2022 devido ao alto custo dos serviços.

“Para nossa felicidade, Laércio se comprometeu em ajudar na saúde também. Isso vai dar sustentação a um governo que graças a Deus vem dando certo, que vem sendo prudente nas contas, inclusive cumprindo o pagamento de salário atrasado da gestão anterior, e que acaba dificultando um pouco o repasse com recursos próprios porque a gente tira para pagar os funcionários que deixaram de receber”, explicou Costa.

Eleições

Essa forma de fazer política, sem olhar o lado “A” ou lado “B”, atendendo a todos indiscriminadamente, tem fortalecido o nome do deputado Laércio Oliveira como pré-candidato ao Senado. Como ele mesmo diz: o seu gabinete está à disposição de todos, independentemente da ideologia político-partidária.

Givanildo acredita que o desejo de Laércio galgar uma vaga majoritária está à altura do seu conhecimento. “Acredito que sua projeção política e todo o seu trabalho sejam favoráveis, devido à forma como ele lida com a questão política e pessoal também. Falo isso em relação a todos os prefeitos do Estado e com os amigos mais próximos”, concluiu.

Foto assessoria

Por André Carvalho