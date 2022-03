Prefeito recebe missão do BRICS, para discutir financiamento de R$ 500 milhões para Aracaju

O prefeito Edvaldo Nogueira se reuniu, na tarde desta segunda-feira, 21, com representantes do Novo Banco do Desenvolvimento (NBD), instituição financeira com a qual a administração municipal está em tratativas para financiar o programa “Aracaju Cidade do Futuro”, que prevê investimentos de 105 milhões de dólares (mais de 500 milhões de reais) em obras estruturantes. O NBD é um banco de desenvolvimento multilateral, operado pelos países do BRICS (Brasil, Rússia, Índia, China e África do Sul).

O encontro com o prefeito, do qual participaram Fernando de Melo e Silva, líder de time do projeto BRICS, e Luiz Cláudio Faria, consultor do banco, além dos secretários municipais Jeferson Passos (Fazenda), Augusto Fábio Oliveira (Planejamento) e Sérgio Ferrari (Obras) foi o primeiro compromisso dos representantes do NBD. A partir desta terça-feira, eles conhecerão a cidade e os projetos que a administração municipal pretende desenvolver com o financiamento que pleiteia junto à instituição.

“Este projeto é, como o próprio nome diz, a preparação de Aracaju para o futuro. Com uma série de ações e obras centradas na Zona de Expansão, nós dotaremos, efetivamente, a cidade de condições de crescer e se expandir de maneira ordenada. Com os recursos deste financiamento, realizaremos obras de saneamento, esgotamento, mobilidade e criaremos as condições para a aplicação de um novo modelo de desenvolvimento sustentável naquela região da cidade”, explicou o prefeito.

Para Fernando Melo, líder do projeto junto ao BRICS, o programa “Aracaju Cidade do Futuro” tem dois pontos “muito positivos”: o resultado imediato e o impacto positivo ambiental e social. “Esta missão será bastante produtiva. É uma missão de avaliação, para extrairmos informações e montar o projeto para apresentação ao banco. Sendo aprovado, voltamos para dar prosseguimento ao processo. A gente coleta as informações, entrega ao banco e assegura que tudo corra bem”, afirmou.

Entre as principais obras para as quais serão destinados os recursos do financiamento estão a dragagem do rio Poxim, a infraestrutura do canal do Médici, a infraestrutura do canal da Zona de Expansão, a ampliação do canal da avenida Anízio Azevedo e a recuperação de mais três importantes corredores de trânsito da capital: as avenidas Tancredo Neves, Visconde de Maracaju e Maranhão. Também serão incluídas a urbanização dos bairros Areia Branca (1ª e 2ª etapa), Mosqueiro (1ª etapa) e dos loteamentos Costa Verde I e II, Recanto da Jaqueira, Porto do Gringo, Copacabana, entre outros.

Também fazem parte do pacote de intervenções a infraestrutura dos loteamentos Jardim Recreio, Luciana, Novo Horizonte (bairro Santa Maria), Visconde de Maracaju II, São Sebastião (ambos no bairro Cidade Nova), Jardim dos Coqueiros, Estrada do Aloque (bairro Jabotiana), Parque Mar e Sol (bairro Farolândia) Diana e rua dos Poetas (bairros Aeroporto e Atalaia), além da complementação da infraestrutura do loteamento Paraíso do Sul, no Santa Maria. Além disso, também será realizada a recuperação da avenida Melício Machado.

Foto: Ana Lícia Menezes/PMA