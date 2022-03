Prefeitura celebra aniversário com apresentação teatral

A Prefeitura de Aracaju, por meio da Fundação Cultural Cidade de Aracaju (Funcaju), concluiu neste domingo, 20, na Estação Cidadania, localizada no bairro Bugio, a programação cultural que celebra o 167º aniversário da capital, com a apresentação teatral “A peleja de Leandro na trilha do Cordel”, do grupo Imbuaça.

O espetáculo teve início às 16h e chamou a atenção do público ao contar a história de um dos ícones da literatura de cordel no país.

“O texto foi concebido a partir de uma série de estudos sobre o conjunto da obra de Leandro Gomes de Barros, que é considerado o príncipe da poesia popular brasileira por Carlos Drummond de Andrade”, explica o dramaturgo Lindolfo Amaral.

A montagem mistura ficção e realidade para percorrer a vida do poeta paraibano que inventou a literatura de cordel. A encenação apresenta sua trajetória, contexto e legado e proporciona, com os personagens que figuram em sua vasta obra, uma atmosfera de celebração unindo conto, canto e dança.

O fisioterapeuta João Carlos acompanhou a apresentação animado e espera que outras ocasiões para celebrar a arte do estado façam parte do futuro próximo.

“Eu acredito que é um evento muito importante, que precisa acontecer mais vezes. Eu gostei muito e espero que maiores oportunidades para aproveitar a cultura do estado possam ser prestigiadas”, diz.

O psicólogo e artista Hugo Arcanjo também prestigiou o evento, e ressalta a força de promover atividades artísticas em diferentes regiões da cidade.

“É um evento muito importante por trazer maior pluralidade de apreciação e divulgação artística na zona norte da cidade. É bom descentralizar a produção, então espero que isso se repita cada vez mais”, afirma.

