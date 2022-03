Prefeitura inicia inscrições para Clube de Corrida em dois polos da Academia da Cidade

Com o objetivo de promover mais saúde, interação, qualidade de vida, prevenir doenças e manter o corpo saudável, a Prefeitura de Aracaju, por meio da Secretaria Municipal da Saúde (SMS), iniciou nesta segunda-feira, 21, as inscrições para o Clube de Corrida em dois polos do Programa Academia da Cidade (PAC), nos bairrso Bugio e Cirurgia (Centro de Criatividade).

A proposta é oferecer um treinamento específico para quem quer começar a correr ou já corre e busca uma orientação para obter um melhor rendimento. De acordo com a referência técnica do PAC, Aline Guimarães, a modalidade consiste em um circuito de treinamento preparatório para a corrida, atividade que exige resistência muscular, coordenação e uma preparação cardiorrespiratória também.

“Nossa função da Academia da Cidade, enquanto clube de corrida, é justamente melhorar a atividade do usuário que já pratica e orientar profissionalmente quem deseja começar a correr, melhorando os rendimentos do aluno, evitando lesões e reforçando os exercícios de fortalecimento dos membros inferiores”, explica.

Ainda segundo Aline, o Clube de Corrida surgiu como uma proposta dentro do PAC principalmente por ser um pedido dos próprios participantes dos polos. “O foco da atividade física é minimizar as principais doenças crônicas, como hipertensão arterial, diabetes, sobrepeso e obesidade, câncer de colo de útero e cardiopatias. A modalidade da corrida contará com exercícios para estimular a melhoria das passadas, flexibilidade e mobilidade. Orientando que cada integrante siga o seu limite, com o que pode ou não fazer”, orienta.

Inscrição e início das aulas

Se o aluno já participa do Programa Academia da Cidade, é só se inscrever presencialmente nos polos do Bugio ou do Centro de Criatividade. Caso a pessoa ainda não seja aluno de nenhum polo, é necessário para realizar a inscrição, no próprio polo, apresentando o documento de identidade, CPF, comprovante de residência e o número do prontuário eletrônico. Na inscrição ele vai participar de uma anamnese, que consiste no histórico de todos os sintomas narrados pelo paciente.

As aulas serão realizadas duas vezes por semana no turno da tarde, inicialmente no polo do Bugio, às terças e quartas-feiras, das 16h às 17; no polo do Centro de Criatividade as aulas serão às terças e sextas-feiras, das 16h30 às 17h30. O corredor deve seguir todos os protocolos sanitários, principalmente, o de evitar aglomeração e o uso obrigatório de máscaras.

Foto: Marcelle Cristinne