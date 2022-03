Residência: Cirurgia abre inscrições para vagas remanescentes

Interessados têm até esta quarta-feira, 23, para realizar inscrição presencialmente nas especialidades de Cardiologia e Cirurgia Vascular

A Fundação de Beneficência Hospital de Cirurgia (FBHC), por meio da Comissão de Residência Médica (Coreme), abriu inscrições para o preenchimento de vagas remanescentes dos Programas de Residência Médica nas especialidades de Cardiologia e Cirurgia Vascular.

Os interessados em concorrer às vagas devem se inscrever presencialmente na Coreme da FBHC – entrada pela Avenida Desembargador Maynard, Nº 174, Bairro Cirurgia – até esta quarta-feira, 23, das 9h às 12h e das 14h às 16h.

Ao todo estão sendo disponibilizadas três vagas remanescentes para o Programa de Residência Médica da FBHC: duas para Cardiologia e uma para Cirurgia Vascular, ambas especialidades com duração de dois anos de programa.

EDITAL

Para maiores informações e esclarecimentos sobre os pré-requisitos e documentação necessária para inscrição, os interessados devem acessar o edital disponível no site do Hospital de Cirurgia: www.hospitaldecirurgia.com.br/wp-content/uploads/2022/03/EDITAL-1-2022-Vagas-Remanescentes.pdf

A prova escrita do processo seletivo ocorrerá nesta próxima sexta-feira, 25, e a divulgação do resultado final no dia 28 de março. O início dos programas de residência será no dia 31 de março.

PROGRAMAS DE RESIDÊNCIA

Referência na formação de profissionais da área médica, a FBHC oferece, atualmente, dez Programas de Residência Médica: Cardiologia, Cirurgia Cardiovascular, Cirurgia Geral, Cirurgia Vascular, Clínica Médica, Medicina de Família e Comunidade, Medicina Intensiva, Neurocirurgia, Ortopedia e Traumatologia, e Psiquiatria.

A FBHC também oferece Programas de Residência Multiprofissional nas áreas de Fisioterapia, Enfermagem e Odontologia.

Fonte e foto assessoria