Senadora Maria do Carmo reunirá prefeitos e secretários municipais

A senadora Maria do Carmo Alves reunirá prefeitos e secretários municipais de Educação para o lançamento da publicação “Panorama Educacional dos Municípios Sergipanos – Indicadores e Recomendações”. O estudo foi elaborado por técnicos de seu gabinete para subsidiar a tomada de decisões dos gestores municipais, em ações e programas de melhoria da qualidade educacional e na otimização dos recursos públicos destinados à área.

O estudo parte da análise de dados do governo federal para medir os impactos de ações ou a disponibilidade de equipamentos e serviços, como determinantes na obtenção de mais qualidade no ensino e no aprendizado. Com base nos dados analisados, a publicação traz breves recomendações para cada município e exemplos de boas práticas em Educação desenvolvidas no Brasil.

O evento é destinado a prefeitos municipais e secretários de Educação e receberá um público especializado de até 100 participantes.

P R O G R A M A Ç Ã O

Abertura

Apresentação do Quinteto da Orquestra Jovem de Sergipe, do Instituto BANESE

Exibição de vídeo

Composição do Dispositivo de Autoridades

(*) autoridades listadas por ordem de pronunciamentos

– Maria Cecilia Leite, Secretária de Educação de Aracaju

– Josué Modesto, Secretário de Educação do Estado

– Layanna Costa, prefeita de Cedro de São João, representando todos os prefeitos

– Senador Alessandro Vieira

– Senadora Maria do Carmo Alves

Da assessoria