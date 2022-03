Será empossada a diretoria da Federação das Entidades e Ações Comunitárias de Aracaju Feacaju, no Centro Cultural da nossa capital, às 15:00. Com objetivo de promover o movimento comunitário forte e atuante, fazendo com que as associações de moradores e Ações similares possam reivindicar as autoridades melhorias para suas comunidades, além do envolvimento dos associados nas ações desenvolvidas junto aos órgãos públicos.

Há mais de 20 anos que não temos uma Federação que possa fazer atividades nas associações dos bairros de Aracaju, para exercer o seu papel que é muito importante para as comunidades. Precisamos unir forças para melhorias na saúde, educação, moradia, infraestrutura, geração de emprego e renda e aplicabilidade das políticas públicas.

O presidente eleito, Manoel Barros, juntamente com sua diretoria pretende desenvolver ações em prol das comunidades, promovendo curso de capacitação para as lideranças Comunitárias, encaminhando as reivindicações. Juntos Somos Fortes e Unidos Venceremos.

Da assessoria